Milan-Theo Hernandez: salta il trasferimento al BAYERN? I tedeschi pensano a una CONFERMA e lavorano per il PROLUNGAMENTO di un CONTRATTO, Real Madrid in attesa

Le ultime sull’interesse di mercato del Bayern Monaco per Theo Hernandez, terzino di proprietà del Milan. I dettagli

Secondo Sky Germania, il Bayern è ancora cautamente ottimista circa la possibilità di raggiungere presto un accordo con Alphonso Davies e il suo management per un nuovo contratto a lungo termine che vada oltre il 2025. Per quanto riguarda la questione salariale, entrambe le parti si stanno avvicinando. Il Bayern migliorerà la propria offerta iniziale e non si registrano ancora rilanci da parte del Real Madrid.

Se Davies dovesse prolungare il suo contratto, ovviamente il trasferimento di Theo Hernández in Germania non sarebbe più all’ordine del giorno.

