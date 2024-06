Kings League da RECORD, Piqué: «In Italia ascolti SUPER, a tutti piace vedere LEGGENDE come Totti…»

Le parole di Gerard Piqué, ex difensore del Barcellona, sul Mondiale della Kings League. Tutti i dettagli in merito

Gerard Piqué, ex difensore del Barcellona, ha parlato a Sport del Mondiale della Kings League attualmente in corso.

PAROLE – «Uno spettacolo, sta andando molto meglio del previsto. A livello di audience, nei primi due giorni, abbiamo avuto più di un milione di dispositivi collegati, ad un certo punto ci siamo avvicinati ai due milioni, senza contare le televisioni, ma solo a livello digitale. Paesi come Francia, Giappone, Italia e Arabia Saudita stanno facendo registrare ascolti incredibili. E per quanto riguarda il pubblico abbiamo già il tutto esaurito per le Final Four di Monterrey. Ci stiamo espandendo in molti altri paesi. Abbiamo annunciato l’Italia e a breve ne annunceremo altri. E per realizzare questa espansione è necessario un sostegno finanziario. Ci saranno miglioramenti anche per i giocatori negli stipendi, anche per le squadre, ecc… Il segreto del successo di questo gioco sta nel fatto che è veloce e dinamico e soprattutto alla gente piace tanto veder giocare, leggende del calcio come Totti o Hazard che vengono qui per divertirsi così come altri che preferiscono avere il ruolo di presidente del club come Ferdinand o Neymar».