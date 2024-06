Juve, RIMPIANTO Bremer: «Potevamo vincere lo SCUDETTO. Allegri? NON mi aspettavo finisse COSì, ora il FUTURO...»

Le parole di Gleison Bremer, difensore della Juventus, sulla sua esperienza in bianconero. Tutti i dettagli in merito

Gleison Bremer ha parlato a Marca del suo futuro con la Juve.

ULTIMA STAGIONE – «Questa stagione è stata un po’ atipica. Sono due giocatori di altissimo livello e due persone importanti che apprezzo. Pogba, anche se non era al 100%, ogni volta che giocava è stato un aiuto importante. Non so cosa sia successo, ma purtroppo è risultato positivo ed è stato punito. Qualcosa di simile è successo con Fagioli. Per me è come un ‘fratello’, abbiamo passato tanto tempo insieme e, per fortuna, ha potuto giocare di nuovo nell’ultima parte della stagione. È un peccato perché con tutto il gruppo a disposizione non posso dire che saremmo campioni… ma avremmo lottato per lo scudetto».

ADDIO ALLEGRI – «Nessuno poteva aspettarsi, nemmeno lui, che andasse via così. Forse potevo sentire che sarebbe venuto fuori, ma non così. E’ una cosa che non sta a noi giocatori giudicare. Siamo lavoratori, dobbiamo rispettarlo e guardare avanti. Ho solo parole di gratitudine per lui perché ha chiesto il mio acquisto e mi ha aiutato molto a crescere e a fare una stagione molto buona. Quando sono arrivato mi hanno detto che il club era in “ricostruzione”… ma non sono molti i club che sono in quel processo che riescono a vincere un titolo. Lo abbiamo raggiunto e penso che siamo sulla strada giusta».

FUTURO – «C’è stato solo un cambio di allenatore e dirigente, abbiamo tutto per continuare a crescere. Tra 2-3 anni lotteremo per lo scudetto con tutte le garanzie. Dal Napoli è arrivato Cristiano Giuntoli e, al suo primo anno, abbiamo vinto la Coppa. Siamo una buona squadra, ma ci mancano alcuni tasselli fondamentali. Abbiamo giovani e abbiamo bisogno di calciatori più esperti. Penso che la prossima stagione, giocando in Champions League, la società farà rinforzi importanti e questo ci aiuterà a lottare per il titolo».

PROSSIMA STAGIONE – «La prossima stagione sarà molto impegnativa e dovremo fare una buona preparazione. L’anno scorso, quando sono arrivato, ho sofferto molto giocando ogni tre giorni, ma mi sono già adattato e so cosa mi aspetta. Sono preparato fisicamente e mentalmente. Sono concentrato per dare il massimo. Penso di poter migliorare molto in tutto. Allegri è stato un ottimo allenatore difensivamente e d’altra parte penso che al prossimo allenatore piacerà molto il possesso palla. Sarà una nuova sfida».

NUOVO ALLENATORE – «Tutti ne parlano, ma io non ne so ancora nulla. Vedremo chi verrà. Siamo la Juventus, quindi sarà sicuramente un buon allenatore. Spero che avremo una buona stagione».

REAL O BARCELLONA NEL FUTURO – «Sì, ci sono club come il Madrid o il Barcellona che sono ai vertici del mondo. Inoltre LaLiga, Serie A e Premier sono i migliori campionati al mondo, quindi un giorno mi piacerebbe provarci, ma insisto, alla Juventus mi trovo bene».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24