Il Torino monitora il futuro di Alessandro Buongiorno, il difensore granata è nel mirino del nuovo Napoli targato Antonio Conte

Sono ore incandescenti quelle che si respirano in casa Torino. Dopo il sipario del mancato accesso in Conference League ad aver chiuso la stagione calcistica dei granata nel modo più beffardo, ci sta pensando la sessione estiva delle trattative a riaccendere l’entusiasmo dei piemontesi.

Attualmente infatti, il club di Urbano Cairo si trova impegnato simultaneamente su due fronti. In entrata: la scelta del nuovo tecnico. In uscita: le avances del Napoli per Alessandro Buongiorno. E se per quanto concerne il primo aspetto, le carte in tavola sembrano ben chiare (il Torino sta limando in queste ore gli ultimi dettagli col Venezia per Vanoli), ben differente è la situazione legata al difensore.

La stagione a dir poco straordinaria confezionata dal centrale sabaudo ha difatti – come ampiamente prevedibile – attirato pretendenti da tutto il Vecchio Continente. Lo shanghai di compagini interessate al cartellino di Buongiorno è tutt’altro che spoglio e non è detto che (malgrado le rassicuranti parole dello stesso Cairo) il Torino sarà in grado di difendersi da tutti gli assalti nemici.

Tra le scuderie interessate comunque, come raccolto da CalcioNews24 il Napoli sembrerebbe quella ad aver inanellato maggiori passi in avanti. Aurelio De Laurentiis freme nel voler regalare al neo-tecnico Antonio Conte un colpo da novanta e Buongiorno potrebbe fare al caso suo. Tutta da comprendere, in ogni caso, la volontà dello stesso classe ‘99 (e del suo agente Beppe Riso) attualmente concentrato solo ed esclusivamente sul campionato europeo con gli azzurri di Spalletti.

La palla passa dunque al tandem Cairo-Buongiorno, gli unici che alla fine avranno l’ultima parola. Chissà se un’offerta pari a 35 milioni di euro per le casse del Torino riuscirà a far vacillare l’imprenditore alessandrino, così come il corteggiamento di Conte il numero 4 granata.