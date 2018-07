Cristiano Ronaldo effect: quasi 5 milioni di followers in più per la Juve

Incredibile l’effetto Cristiano Ronaldo che ha portato quasi 5 milioni di followers in più alla Juventus: le ultimissime notizie

Chiamatelo effetto Cristiano Ronaldo! Il giocatore portoghese della Juventus è lo sportivo più seguito al mondo e nell’era social questo vuol più followers anche per la Juve e di conseguenza anche più ricavi. L’effetto CR7 per la Juve si può studiare anche dai numeri social: dal momento dell’annuncio ufficiale, ovvero dal 9 luglio, l’account Instagram della Juventus è salito di oltre il 25%, arrivando a quota 13 milioni di followers dagli iniziali 10 milioni. CR7 sposta gli equilibri e i suoi fan hanno smesso di seguire il Real Madrid che ha perso più di 1 milione di followers.

Cristiano su Instagram è il re degli sportivi con 137 milioni di followers ed è secondo solo a Selena Gomez. La Juventus, con l’arrivo di C. Ronaldo ha superato Chelsea e Arsenal e ora ha messo nel mirino altri due club importanti come Bayern Monaco e Paris Saint Germain. «Il portoghese è lo sport influencer per eccellenza, per questo la crescita della Juve è senza precedenti» ha spiegato alla Gazzetta Fabio Lalli, CEO di IQUII. La Juve ha guadagnato quasi 5 milioni di followers in più sui social, 4,7 milioni per la precisione: +1,4 milioni su Facebook, +89mila su Twitter, +454mila su YouTube, per un totale del 9,47%. Numeri incredibili!