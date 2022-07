Cristiano Ronaldo, in Arabia Saudita pronti a fare follie: affare da 300 milioni

Un club dell’Arabia Saudita sarebbe pronto a fare follie per Cristiano Ronaldo provando a chiudere un affare a 300 milioni

In Arabia Saudita sono pronti a fare follie per Cristiano Ronaldo, sempre in rotta con il Manchester United nonostante le smentite dell’allenatore Ten Hag. Secondo quanto riportato dal canale portoghese TVI, infatti, un club saudita sarebbe intenzionato a convincere il cinque volte Pallone d’oro con un’offerta monstre.

Ai Red Devils sarebbe arrivata un’offerta da 30 milioni di euro, mentre a Cristiano Ronaldo sarebbero stati proposti 250 milioni per due anni più 20 milioni agli intermediari dell’operazione.