Secondo i media ellenici Cristiano Ronaldo si troverebbe in Grecia a godersi le vacanze con la famiglia pronto, però, a partire per Torino

Dov’è Cristiano Ronaldo? La domanda più ricorrente che tifosi juventini e non si stanno ponendo in queste ore. La caccia al portoghese è partita. Tra chi giura di averlo visto a Torino (quando in realtà era Izzo) e chi lo sta aspettando impazientemente all’aeroporto di Caselle spiando i passeggeri degli aerei provenienti da Madrid. Proviamo dare una risposta a tutti i dubbi. Cristiano Ronaldo sarebbe in Grecia con la famiglia, in attesa di ricevere news da Madrid e da Torino, per il suo trasferimento alla Juventus. Questo è quanto affermano i media ellenici, ripresi in Spagna da As. Il gioiello portoghese si trova, precisamente, in Costa Navarino con la famiglia e vi sarebbe arrivato grazie al proprio aereo privato, con cui potrebbe poi partire alla volta di Torino. Un lussuoso complesso turistico nella penisola del Peloponneso lo avrebbe accolto nel pieno rispetto della sua privacy. Insieme a lui la compagna, Georgina Rodriguez, e il figlio, Cristiano Junior.

Cristiano Ronaldo aspetta l’ok definitivo per poter decollare con il suo areo dalla Grecia. Quello che manca per la felice conclusione della trattativa, però, è un dettaglio non da poco: l’ “ok” di Florentino Perez, che secondo i media spagnoli potrebbe arrivare da un momento all’altro. La storia del portoghese ai blancos è da definirsi conclusa e la Juve aspetta, impaziente, l’asso portoghese per mettere a segno il colpo del secolo.