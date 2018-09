Cristiano Ronaldo, primi sorrisi in A: è a quota 400 gol in campionato

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha realizzato la sua prima doppietta in A e ha toccato quota 400 gol nei campionati

…e sono 400! Cristiano Ronaldo si è sbloccato alla quarta grazie a una doppietta realizzata al Sassuolo. Il calciatore portoghese della Juventus ha ammesso di aver sofferto di un po’ di ansia da prestazione, come i comuni mortali, ma ha dimostrato di essere un extraterrestre in occasione del suo secondo gol, quando, dopo una corsa di 80-90 metri ha mantenuto la lucidità per controllare il pallone passatogli da Emre Can e ha battuto Consigli con un diagonale mancino.

Con la doppietta realizzata al Sassuolo, CR7 è salito a quota 400 gol in campionato. Il portoghese aveva realizzato 311 in Liga con il Real Madrid, 84 in Premier League con il Manchester United, 3 in Portogallo con lo Sporting Lisbona. Ora i primi 2 gol in Italia, in Serie A, con la maglia della Juventus. CR7 si è sbloccato alla quarta e ha iniziato la sua scalata: Piatek e Defrel, capocannonieri del nostro campionato, sono già avvisati!