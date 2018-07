Cristiano Ronaldo è pronto a sbarcare in Italia. Il portoghese sarà quest’oggi a Torino e domani svolgerà il primo allenamento con la Juve

Arriva e resta Cristiano Ronaldo. Dopo il giorno pieno di emozioni, con il bagno di folla al J Medical per le visite mediche, CR7 torna a Torino per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in maglia bianconera. Grande curiosità attorno al giocatore portoghese con la Continassa che sarà blindata. La Juve vuole ‘normalizzare’ il fenomeno lusitano: «Troppa euforia, Cristiano deve essere la normalità» ha detto Massimiliano Allegri ma la gioia tra i tifosi tende a non placarsi.

Cristiano e il suo clan arriveranno a Torino quest’oggi e da domani si tufferanno completamente nel mondo Juve. Alla Continassa non ci saranno Allegri e la sua truppa, impegnata attualmente nella tournée negli USA, ma ci saranno i reduci dal Mondiale (da capire l’incrocio con Gonzalo Higuain, finito sul mercato per ‘colpa’ dell’arrivo di CR7). Ad allenare Cristiano ci sarà Aldo Dolcetti, fido collaboratore di Massimiliano Allegri. Battesimo di fuoco per Dolcetti e anche per Higuain, Dybala, Douglas Costa, Bentancur e Juan Cuadrado (quest’ultimo gli ha ceduto la maglia numero 7) che attendono l’arrivo della nuova star della Juventus e della nostra Serie A.