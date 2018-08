Effetto Cristiano Ronaldo: il canale Youtube della Juve è il più visto al mondo!

Effetto Cristiano Ronaldo anche per il canale YouTube della Juventus: a luglio boom di visualizzazioni per i bianconeri

Boom di visualizzazioni per la Juventus grazie all’effetto Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese, arrivato in bianconero 20 giorni fa, ha portato all’aumento delle visualizzazioni del canale YouTube bianconero: il portale spagnolo Deportes&Finanzas, che si occupa di statistica, economia e studio degli aspetti social, ha pubblicato la classifica con le visualizzazioni dei canali YouTube dei grandi club di calcio e la Juventus è in testa a questa speciale classifica del mese di luglio: il canale YouTube dei bianconeri è stato il più visto, in ambito calcistico, al mondo!

La Juve è stata la società di calcio che ha avuto più visite sul proprio canale ufficiale al mondo e questo è dovuto soprattutto all’effetto CR7: la società bianconera guida la classifica con 36,3 milioni di visualizzazioni mensili. Numeri straordinari per la Juventus, anche sui social. I bianconeri, che hanno guadagnato più di 5 milioni di followers dall’arrivo di CR7, guidano anche la classifica YouTube davanti a Barcellona (31,9), Real Madrid (24,4), Liverpool (19,1), PSG (17,2). L’Arsenal ha avuto 10,8 milioni di views, mentre Manchester United, Manchester City, Bayern Monaco e San Paolo non arrivano in doppia cifra. E ora gli sponsor dovranno pagare di più…