Cristiano Ronaldo show dopo gli allenamenti: mini tornei con i compagni per essere il migliore

Cristiano Ronaldo a Torino come a Madrid. Il portoghese scatenato in allenamento, coinvolge i compagni in una serie di gare

E’ un vero e proprio Cristiano Ronaldo show! Il portoghese della Juventus continua ad allenarsi duramente. Il numero 7 è diventato uno dei migliori giocatori di sempre (fate voi la classifica) grazie al duro lavoro in allenamento. Giorno dopo giorno, CR7 ha aumentato il livello d’allenamento e, come racconta La Gazzetta dello Sport, a Torino come a Madrid, coinvolge i suoi compagni in una serie di gare e difficilmente esce sconfitto dai tanti confronti con i suoi compagni di viaggio.

Rigori, punizioni, tiri al volo: CR7 è una macchina impressionante e non si ferma mai! Il portoghese svolge sempre lavoro extra per provare a migliorare ancora ma soprattutto per mantenere i suoi elevati standard di rendimento. La Juventus ha scoperto un grande professionista e anche Matuidi, uno che non si risparmia mai, ne ha parlato in maniera estasiata nei giorni scorsi: «Ora ho capito perché è il migliore» ha detto. Ronaldo si porta dietro il pallino delle sfide, che oramai è diventato un rito post allenamento in casa Juve. Lui vuole sfidare tutti e vuole battere tutti. Per capire il livello di competizione basta rileggere le parole di Evra: «Una volta perse a ping pong contro Rio Ferdinand e mandò il cugino a comprargli un tavolo da ping pong. Si allenò per 2 settimane ininterrottamente, tornò a sfidare Rio Ferdinand e vinse davanti a tutti».