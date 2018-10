Cristiano Ronaldo sempre in campo, nessuno come lui. Un precedente fa sognare la Juve

Cristiano Ronaldo sempre in campo nella Juventus, più degli altri bomber. Il portoghese sembra essere tornato all’età di 25 anni

L’avventura alla Juventus ha ‘rigenerato’ Cristiano Ronaldo? Il portoghese, che ha saltato più di 10 partite nella scorsa Liga spagnola, tra qualche acciacco fisico e scelta tecnica, ha giocato tutti i minuti in questo campionato. Il giocatore ha collezionato 720 minuti, scendendo sempre in campo dal 1′ minuto in Serie A e non uscendo mai dal campo. Il portoghese non ha rifiatato nemmeno prima della Champions (a Valencia è rimasto in campo per mezz’ora, fino all’espulsione, ha poi saltato lo Young Boys per squalifica).

Nessuno dei grandi bomber del nostro campionato e dei grandi campionati europei ha giocato più di CR7. Immobile ha collezionato 654 minuti, Dzeko 630, Icardi 487, Higuain 450 (gli argentini hanno saltato alcune sfide per infortunio). Stesso discorso anche in Europa dove Messi è il secondo più presente con 665 minuti, seguito dal madridista Karim Benzema con 612′. Poi Aguero con 582′ e Lewandowski con 529′. Per CR7 sono 8 su 8, come le vittorie della Juve. Se prendiamo in considerazione la carriera di Cristiano dal 2009, anno del passaggio dal Manchester United al Real Madrid, non è la prima volta che fa filotto nelle prime 8 giornate: è già accadu­to nel 2010/11, 2013/14 e 2015/16. In queste tre stagioni il Real non ha mai vinto il campionato, nel 2011 so­no arrivati sia la Champions League che il Pallone d’oro.