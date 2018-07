Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid: in Spagna spopola la parodia di Whatsapp fatta dallo youtuber LAXXXO

Cristiano Ronaldo sta per lasciare il Real Madrid. Lo farà nei prossimi giorni, non appena la Juventus chiuderà la trattativa più calda del secolo. La voce è sempre più insistente in Italia, ma anche in Spagna la situazione di CR7 sta scaldando l’opinione pubblica in maniera sempre più veemente. C’è però chi guarda alla situazione di Cristiano Ronaldo con il sorriso. Lo youtuber Laxxxo, in questo senso, si è concesso una parodia divertentissima. Inscenando la comparsa di un gruppo Whatsapp dal titolo: «Adios Cristiano». Chat nella quale è presente anche Florentino Perez, che prima tranquillizza il nuovo allenatore dei blancos Julen Lopetegui e poi inizia ad inscenare una guerra dialettica con CR7. La parodia spopola in Spagna. E anche in Italia sta attirando parecchia gente…