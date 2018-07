Cristiano Ronaldo-Perez: il grande gelo, nessuna festa d’addio programmata

Il numero uno del Real Madrid e Cristiano Ronaldo sono ai ferri corti: nessuno vuole prendersi la responsabilità del divorzio

Stallo messicano a Madrid. Florentino Perez vuole che sia Cristiano Ronaldo a dire che se ne vuole andare, che la responsabilità del divorzio ricada sul giocatore, e da parte di Ronaldo non c’è grande intenzione di accontentare il presidente, con il quale il rapporto, sempre freddino, si è definitivamente congelato negli ultimi mesi. I due non si parlano da tempo. L’affare, secondo i giornali spagnoli, si farà ma non sono chiari tempi e modi. Nessuna festa di addio programmata, come aveva paventato il quotidiano AS. Sarà un addio sobrio, riservato a pochi intimi dell’ambiente madrileno.

Secondo Marca, invece, in questi giorni la linea telefonica tra Ronaldo ed Andrea Agnelli sia stata decisamente calda. Tutti concordano sul fatto che la riunione di tre giorni fa tra Jose Angel Sanchez, braccio destro di Florentino Perez, e Jorge Mendes ha stabilito un punto di non ritorno sulla carriera di Ronaldo al Madrid però non ha potuto stabilire la cifra finale del prezzo del cartellino, tema sul quale si sta discutendo ora. Per tanti tifosi del Madrid 100 milioni per Ronaldo sono pochi o pochissimi, e Perez è sensibile all’opinione pubblica.