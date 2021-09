Cristiano Ronaldo promette: «Manchester, non sono venuto qui in vacanza»

Cristiano Ronaldo ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Manchester United: queste le parole del portoghese

Cristiano Ronaldo ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Manchester United. Queste le sue parole.

«Non sono qua in vacanza. Come ho già detto, il prima è stato bello e abbiamo vinto cose importanti. Ma ora sono qua per vincere di nuovo. Sono prontissimo. Per me è una grande chance, così come per il club ed i tifosi, per fare un passo in avanti. Sono pronto e penso che succederanno belle cose nei prossimi 3 o 4 anni».