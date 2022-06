Cristiano Ronaldo senza pace, ma il giovedì della Roma non fa per te

Cristiano Ronaldo è nuovamente nel mirino del calciomercato: in dubbio la permanenza a Manchester, la Roma sogna il colpo impossibile

Non sembra mai dover trovare pace Cristiano Ronaldo in questi suoi ultimi anni di carriera. Il fuoriclasse portoghese come una trottola impazzita sull’asse Torino-Manchester sperando di ritrovare “casa”. Apparentemente senza fortuna.

In effetti già la Juventus avrebbe potuto essere lo step definitivo della carriera, se il rapporto non si fosse incagliato prematuramente tra allenatori sbagliati e risultati non proprio esaltanti.

CR7 MIGLIOR BOMBER FIFA – VIDEO

Il ritorno al mai dimenticato ovile Red Devils è stato però forse ancor peggiore. In termini di soddisfazioni personali e collettive, ma soprattutto di amore mai risbocciato con l’ambiente a trecentosessanta gradi. E l’arrivo di ten Hag in panchina non sembra essere una buona notizia per il lusitano, secondo la stampa britannica e spagnola già a corto di feeling con il nuovo manager.

E così si sono già scatenate mille voci su un improbabile revival madrileno, su una chiusura di carriera da libro Cuore nello Sporting Lisbona o sull’approdo verso lidi inesplorati. Tra di essi, anche l’ambiziosa Roma della famiglia Friedkin.

Si dice che il pressing dell’accoppiata Mourinho–Mendes sia ultraoffensivo, ma ipotizzare CR7 in giallorosso è assai complicato. Un po’ per il corposo ingaggio da 23 milioni di Euro, di molto fuori budget, e un po’ perché convincere l’egocentrico asso di Funchal a scendere in campo di giovedì sera non sembra l’idea più concretizzabile del secolo.

E d’altronde, riuscireste a immaginare Cristiano impegnato sui campi più sperduti e insignificanti dell’Europa League? Noi, francamente, no.