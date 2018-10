Ronaldo in Portogallo per la strategia difensiva. Oggi si allena con la Juve

Cristiano Ronaldo in Portogallo per la strategia difensiva sul caso stupro. Oggi tornerà in Italia per allenarsi con la Juve

C’è sosta e sosta. A settembre Cristiano Ronaldo salutò la Juventus per 2-3 giorni, quelli concessi da Max Allegri, e andò in vacanza con Georgina. E’ passato un mese e sono cambiate tante cose. CR7 in queste ore è dovuto volare con jet privato a Lisbona assieme a Georgina: ha incontrato i suoi avvocati che lavorano assieme a David Chesnoff, principe del Foro americano e legale di tan­te star con problemi simili e sono stati paparazzati sulla terrazza di un locale.

Quante differenze con le foto in Costa Azzurra di un mese fa! D’altronde è cambiato tutto. Ronaldo vuole dimostrare la sua estraneità ai fatti e potrebbe essere ascoltato dalla polizia americana. Le prove non sono sparite e bisognerà sentire il portoghese «Sicuramente non sappiamo ancora quando accadrà. Lui è ovviamente fuori dal paese, ma ad un certo punto dovremo ascoltarlo. Quando c’è un indagine per un crimine, come stiamo facendo in questo caso, ovviamente dobbiamo interrogare la persona che è accusata di aver commesso il crimine» ha detto un portavoce della polizia americana. Ieri, dopo le nove, Ro­naldo è atterrato in segreto a Caselle. Oggi la ripresa degli allenamenti.