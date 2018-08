Cristiano Ronaldo torna allo Stadium 144 giorni dopo “quel” gol

Cristiano Ronaldo pronto a tornare allo Juventus Stadium, stavolta da giocatore bianconero, 144 giorni dopo il gol in rovesciata con la maglia del Real che incantò Torino e non solo

Non sono passati nemmeno sei mesi, ma sembra una vita. Esattamente 144 giorni dopo Cristiano Ronaldo è pronto a tornare all’Allianz Stadium. Sì, perché tanti ne sono passati da quell’ormai famigerata Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale di Champions League della passata stagione, persa malamente dai bianconeri proprio grazie ad uno strepitoso CR7. La sua rovesciata è rimasta probabilmente impressa nella storia del calcio (ed è in lizza per il Premio Puskas 2018): un gol di rara bellezza che ha punito la Juve, ma non gli juventini col senno del poi. La standing ovation al momento della rete – come confessato di recente proprio dall’asso portoghese – ha impressionato tutti, Cristiano compreso: anche e soprattutto quella ha contribuito alla scelta estiva di andare a Torino.

Così, proprio 144 giorni dopo, domani Ronaldo tornerà nello stadio che lo aveva omaggiato e che – probabilmente – tornerà ad omaggiarlo: previsti striscioni, cori e forse pure una coreografia speciale per l’ex Real Madrid in quel dello Juventus Stadium. L’inizio dell’era Ronaldo in bianconero è un evento da festeggiare per i tifosi, che si aspettano il primo gol ufficiale con la nuova maglia da parte di CR7 contro la Lazio, in un incontro che si preannuncia di sicuro non facile per la formazione di Massimiliano Allegri. Che sia un’altra rovesciata a chiudere e riaprire un cerchio perfetto 144 giorni dopo?