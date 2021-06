Croazia, Vrsaljko: «Inghilterra? Non ci arrendiamo»

Sime Vrsaljko, esterno della Croazia, ha parlato al termine del match di EURO 2020 perso contro l’Inghilterra

Sime Vrsaljko, esterno della Croazia, ha parlato al termine del match di EURO 2020 perso contro l’Inghilterra. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiale della UEFA.

«Abbiamo perso la prima partita, ma non è un disastro. Abbiamo avuto dei buoni momenti durante il match, ma l’Inghilterra ha giocato meglio. Abbiamo dato il massimo. Non ci arrendiamo. Sono certo che le cose andranno in maniera differente nelle prossime due partite».