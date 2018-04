Moviola Crotone-Juventus, calcio di punizione in area: tocco di Benatia

Crotone-Juventus, al minuto 57 l’arbitro Fabbri concede un calcio di punizione in area a favore del Crotone: il tocco di Benatia era volontario?

Episodio concitato al minuto 57 di Crotone-Juventus, gara valida per la giornata numero 33 del campionato italiano di Serie A. L’arbitro Fabbri ha assegnato un calcio di punizione in area a favore del Crotone, giudicando volontario il tocco di Mehdi Benatia e considerato volontario per il direttore di gara. In virtù del fatto che Szczesny ha bloccato il pallone con le mani, il fischietto arbitrale ha assegnato un calcio di punizione in area della Juventus a favore del Crotone.

Nel corso dello svolgimento della battuta a due da pochi metri dalla linea di porta bianconera, tuttavia, la barriera juventina è riuscita a intercettare il pallone diretto nella porta difesa da Szczesny. Pericolo scampato per la difesa bianconera, anche se in molti hanno protestato per il tocco di Benatia, pressato da Simy in contrasto. Per i bianconeri non si trattava di un retro-passaggio volontario e così Szczesny avrebbe potuto bloccare senza problemi la palla con le mani. Non è stato dello stesso avviso però l’arbitro Fabbri, calcio di punizione a due in area a favore del Crotone poi risoltosi in un nulla di fatto.