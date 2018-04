Crotone-Juventus in streaming e diretta tv: come vedere la partita

Crotone-Juventus, 33ª giornata di Serie A 2017/2018, fischio d’inizio alle ore 20,45. Ecco tutte le info per seguire il match in diretta tv o in streaming

Allo stadio ‘Ezio Scida’, per il 33° turno di Serie A, è in programma Crotone-Juventus. La sfida mette di fronte due squadre dagli obiettivi opposti: i rossoblù di Zenga (27 punti), in piena lotta per la salvezza, e i bianconeri di Allegri (84), proiettati verso la conquista di un altro scudetto. L’allenatore juventino, intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato così la gara e la corsa per il titolo: «Servono le energie giuste. Noi e il Napoli stiamo facendo una grande stagione. Dobbiamo farci trovare pronti, il campionato non è finito. Dobbiamo mantenere il vantaggio. Niente calcoli: ci servono 4 vittorie in 6 partite. Cominciando da domani a Crotone, mantenendo il vantaggio inalterato. Poi ci prepareremo a questa bella serata di calcio di domenica». All’andata, vittoria bianconera all”Allianz Stadium’ per 3-0.

La partita in programma stasera alle ore 20,45 potrà essere seguita sia sul digitale terrestre che sul satellite e sarà trasmessa da Mediaset Premium sul canale Premium Calcio 1 e da Sky sul canale Sky Sport 1. Per gli abbonati delle due emittenti sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso le piattaforme Premium Play e Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). LGlòi aggiornamenti in diretta di Crotone-Juventus potranno essere seguiti anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva. Inoltre, gli aggiornamenti della partita saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live dalle ore 18,45 con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Crotone-Juventus: probabili formazioni

Walter Zenga è propenso a schierare il Crotone la formazione tipo: 4-3-3 con il ritorno di Capuano al centro della difesa e in avanti il tridente composto da Ricci, Simy e Trotta. Allegri dovrebbe confermare il 4-3-3 con Dybala e Douglas Costa ai fianchi di Higuain in attacco. Importante novità anche in porta con Szczesny lanciato dal 1′. Anche Rugani titolare.

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Stoian, Barberis, Mandragora; Ricci, Simy, Trotta.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Rugani, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Marchisio, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa.

Crotone-Juventus, curiosità e statistiche

Sono tre i precedenti tra le due squadre: in tutti i confronti si è verificata la vittoria della Juventus .

. L’unica ed ultima sfida giocata all”Ezio Scida’ è datata 8 febbraio 2017 e terminò 2 a 0 per i bianconeri.

Nelle tre precedenti sfide in campionato, il Crotone non ha mai segnato alla Juventus .

non ha mai segnato alla . Nelle ultime cinque partite in Serie A , la squadra di Zenga ha raccolto solo tre punti (una vittoria e 4 sconfitte), mentre i bianconeri ne hanno ottenuti 13 (4 vittorie e un pareggio).

, la squadra di ha raccolto solo tre punti (una vittoria e 4 sconfitte), mentre i bianconeri ne hanno ottenuti 13 (4 vittorie e un pareggio). Questa sera si sfidano la terza peggior difesa della Serie A (Crotone con 57 reti subite) e la migliore (Juventus con 18 reti al passivo).

Crotone-Juventus, l’arbitro della partita

La sfida di Crotone sarà diretta dall’arbitro Michael Fabbri di Ravenna. I suoi assistenti saranno Alassio e Costanzo; Abbattista quarto uomo, mentre al Var ci saranno Aureliano e Meli (Avar).