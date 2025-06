Cruz Azul come il Psg: manita al Vancouver e trionfa in Concacaf Champions Cup. Settimo trionfo per i messicani

Concacaf Champions Cup, il Cruz Azul trionfa per la 7a volta e si laurea campione di Nord e Centro America grazie al 5-0 al Vancouver

Il Cruz Azul, squadra messicana, imita il Paris Saint-Germain, e il suo 5-0 all’Inter in finale di Champions League, e si laurea campione di Concacaf Champions Cup, superando con lo stesso risultato il Vancouver Whitecaps nella finalissima di Città del Messico.

Un successo importante per la squadra messicana che alza al cielo per la 7a volta il titolo di campioni di Nord e Centro America, surclassando la squadra canadese che in semifinale aveva eliminato l’Inter Miami di Leo Messi.

Partita subito in discesa per il Cruz Azul che dopo un tempo era avanti già 4-0, con le reti di Rivero, Faravelli, Sepulveda e Bogusz; e che nella ripresa hanno chiuso al 50′ definitivamente il match con la doppietta di Suplveda.

Con questo 7° successo, il Cruz Azul eguaglia il record dei connazionali del Club America e ribadisce l’egemonia messicana nel panorama nordamericano e che restituisce grande prestigio a uno dei club più storici della Liga MX.

Nonostante questo, non prenderà parte alla prima storica edizione del nuovo Mondiale per Club FIFA, in programma a metà giugno negli Stati Uniti. I messicani hanno però staccato il pass per il Mondiale per club 2029 e, soprattutto, parteciperanno alla Coppa Intercontinentale FIFA 2025, che vedrà tra le protagoniste anche il Paris Saint-Germain, fresco vincitore della Champions League europea.