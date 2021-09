CSKA, Filipov: «Un piacere giocare contro la Roma di Mourinho»

Il direttore esecutivo del CSKA Mosca, Filip Filipov, ha analizzato la partita di domani di Conference contro la Roma

Filip Filipov, direttore esecutivo del CSKA Mosca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Roma:

SITUAZIONE – «Siamo molto felici di aver raggiunto la fase a gironi superando due avversarie forti come Osijek e Viktoria Plzen. Sarà un piacere venire a Roma per giocare contro la squadra di José Mourinho».

PUNTI DI FORZA E PUNTI DEBOLI – «Abbiamo molti giocatori infortunati, ma speriamo che il nostro allenatore faccia qualcosa per risolvere la situazione nel modo migliore. Il CSKA gioca per vincere ogni gara, sia in campionato che in Europa».

FIDUCIA – «La nostra squadra è molto diversa da quella dello scorso anno, così come lo è anche la Roma. Comunque, ci conosciamo molto bene. Non credo che una delle due squadra tragga un vantaggio da tutto questo».

PASSAGGIO DEL TURNO – «Le squadre in questo girone sono a un livello simile. Proveremo a fare più punti che possiamo per andare più avanti possibile nel torneo».