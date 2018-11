Cska Mosca-Roma top e flop: Kluivert che numeri! Santon delude

Cska Mosca-Roma top e flop: bene Kluivert e Pellegrini, Santon un po’ in affanno. In mezzo al campo spadroneggia N’Zonzi

Importantissima vittoria della Roma in terra russa. I giallorossi sono riusciti a battere il Cska Mosca e salire a 9 punti nel girone ipotecando il passaggio agli ottavi di finale. Di Manolas e Pellegrini le reti della vittoria romanista. In mezzo c’è stato il momentaneo pareggio di Sigurdsson.

Cska Mosca-Roma: I promossi

KLUIVERT JR. 7: Schierato titolare per la terza volta in stagione, l’olandese non delude le aspettative e offre una prestazione maiuscola. Tante belle accelerazioni e giocate da parte del figlio d’arte che hanno permesso alla Roma di mettere alle corde la formazione russa. Di Francesco gli concederà un’opportunità dal primo minuto anche in campionato?

PELLEGRINI 7: Il trequartista giallorosso si conferma in uno splendido stato di forma e anche nell’insidiosa trasferta russa offre buoni suggerimenti ai compagni. Menzione d’onore per il gol decisivo per la vittoria della Roma, bravo ad insinuarsi in area di rigore, anche se in leggero fuorigioco, e battere il portiere del Cska Mosca.

SIGURDSSON 6.5: Il migliore tra i russi. Non solo per il gol del momentaneo pareggio ma anche per le tante occasioni da rete confezionate durante la partita. Una prova ottima dell’islandese.

Cska Mosca-Roma: I bocciati

SANTON 5.5: Il terzino giallorosso si fa preferire più in fase offensiva che in quella difensiva. Colpevole sul gol del pareggio russo, dove si fa saltare con troppa facilità da Sigurdsson e non riesce a chiudere tempestivamente.

MAGNUSSON 5: Gara da dimenticare per l’ex Juve. Al di là dell’espulsione (che è costata l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo e il conseguente vantaggio giallorosso), il difensore non trasmette tranquillità e si trova sempre impreparato nelle discese offensive giallorosse.