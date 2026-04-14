Ct Italia, in risalita le quotazioni di Allegri: spunta un nome a sorpresa come dt della Nazionale! Ecco perché potrebbe dire addio al Milan

Il nome di Massimiliano Allegri sta tornando con forza tra i possibili candidati alla guida della Nazionale italiana. Le indiscrezioni delle ultime ore, rilanciate dalla Gazzetta dello Sport e da Tuttosport, raccontano di quotazioni in crescita per l’attuale allenatore del Milan, in una corsa che continua a coinvolgere soprattutto Antonio Conte e, più sullo sfondo, Roberto Mancini. Il quadro generale resta però legato a un passaggio fondamentale: prima dovrà essere eletto il nuovo presidente della FIGC, con il voto fissato per il 22 giugno. Proprio per questo, ogni valutazione definitiva verrà fatta più avanti, quando sarà più chiaro anche il futuro dei tecnici oggi sotto contratto con i rispettivi club.

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Italia, tra Conte e Allegri la scelta dipenderà anche dai club

La situazione di Conte appare più lineare sul piano della disponibilità personale. Il tecnico del Napoli ha lasciato intendere di considerare con interesse un ritorno in azzurro, e anche Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere di non voler ostacolare un eventuale passaggio del suo allenatore alla Nazionale. Per Allegri, invece, il discorso è più complesso. Il Milan continua a confermare fiducia nel proprio allenatore, ma la sua permanenza dipenderà anche dalla qualificazione alla prossima Champions League e dai programmi di mercato del club. Nei giorni scorsi lo stesso Allegri, parlando del possibile ruolo di ct, ha spiegato che prima dovrà essere scelto il presidente federale, senza però chiudere del tutto la porta. È proprio questa apertura, unita ai dubbi sul futuro rossonero, che alimenta la risalita delle sue quotazioni.

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Italia, l’ipotesi Ranieri direttore tecnico resta una suggestione

Accanto ai nomi per la panchina, sta circolando anche un’altra ipotesi, rilanciata da Tuttosport: quella di Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico di coordinamento tra la Nazionale maggiore e le selezioni giovanili. Questa possibilità viene attribuita soprattutto a un progetto legato a Giovanni Malagò, che nel frattempo ha ricevuto il sostegno quasi unanime della Serie A nella corsa alla presidenza federale. Va però precisato con chiarezza che, allo stato attuale, questa resta una suggestione. Il quadro, quindi, è ancora molto fluido: Conte resta un candidato forte, Allegri è in netta risalita e il nuovo assetto federale potrebbe incidere in modo decisivo sulla scelta finale.