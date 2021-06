«Cuadrado attacca James Rodriguez». L’esterno della Juve risponde

Juan Cuadrado parla di James Rodriguez e delle indiscrezioni per le quali avrebbe attaccato il suo compagno di Nazionale. Le sue parole

Nelle scorse ore i media colombiani si sono scatenati: secondo molte testate, Cuadrado avrebbe “attaccato” verbalmente James Rodriguez, non convocato per la Copa America. Il terzino ha voluto chiarire tutto su Instagram.

«Conosciamo James Rodriguez, sappiamo il grande giocatore che è. È un amico e le dichiarazioni vanno contestualizzate. Speriamo che possa tornare presto in questa grande famiglia. Dobbiamo essere uniti non solo per la Nazionale ma per la Colombia» ha dichiarato il terzino colombiano.

Dopo la vittoria sull’Ecuador, il bianconero aveva dichiarato: «Abbiamo sempre detto che nessuno è più di tutta la squadra, perché quando siamo uniti penso che siamo più forti. E se qualcuno esce da quell’approccio, penso che sarà molto difficile. Ma quando siamo uniti, possiamo essere più forti».