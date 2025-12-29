Cufrè torna sullo schiaffo a Del Piero: «Sono cose che possono succedere. Chiarito? Non mi interessa farlo. In quella partita si avvertiva qualcosa di strano in campo, non avremmo mai potuto vincere è stata rubata»

Cufrè torna sullo schiaffo a Del Piero: le parole dell’ex difensore della Roma sull’episodio del match del 2004/2005 vinto dai bianconeri

Intervenuto ai microfoni di Radio Romanista, José Samuel Cufrè, ex difensore della Roma, è tornato su uno degli episodi più discussi della sua carriera: lo schiaffo rifilato ad Alessandro Del Piero durante Roma-Juventus 1-2 della stagione 2004/05.

Un match rimasto nella memoria collettiva non solo per il risultato, ma anche per le polemiche arbitrali e per il clima che, a distanza di anni, sarebbe poi confluito nello scandalo Calciopoli.

SCHIAFFO A DEL PIERO – «Sono cose che in campo possono succedere, soprattutto se uno gioca con il cuore e mette tanta passione. La mia però è stata una reazione, non mi è piaciuto farlo e infatti non ho mai commesso una cosa del genere in tutto il resto della mia carriera, non voglio giustificarmi ma so perché l’ho fatto».

CHIARITO CON DEL PIERO? – «No, e non mi interessa farlo».

CALCIOPOLI – «Ti assicuro che in campo si avvertiva perfettamente che ci fosse qualcosa di strano. L’arbitro fischiò un rigore su Zalayeta per un fallo avvenuto un metro fuori area e convalidarono un gol di Cannavaro in fuorigioco. Mi dispiace essere così netto ma quella sera provai solo schifo. Era impossibile giocare perché quella squadra, che non voglio neanche nominare, doveva vincere per forza e noi in campo lo avevamo capito benissimo. Quella partita non avremmo mai potuto vincerla, perché dovevano essere loro a portarsi a casa i tre punti e fecero di tutto per indirizzare la gara. La partita è stata rubata, c’è poco da aggiungere».