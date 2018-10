Cutrone, il nuovo Inzaghi, che fa sognare il Milan. Ora la Nazionale

Patrick Cutrone ha ribaltato la gara tra Milan e Olympiacos in pochi minuti. L’attaccante ora merita la Nazionale e verrà convocato da Mancini

…E ora la Nazionale! Patrick Cutrone, attaccante del Milan, ha ribaltato Milan-Olympiacos in pochi minuti e ha permesso ai rossoneri di vincere in rimonta contro i greci, prendendosi ancora una volta le copertine. Dopo il gol alla Roma nei minuti finali, ecco la doppietta contro l’Olympiacos dell’ex Roma Torosidis. Il totale stagionale per Patrick parla di 3 centri in 85 minuti, uno ogni 28. Davvero una capacità incredibile di incidere sui match in poco tempo e la sensazione che il Milan e la Nazionale abbiano trovato il 9 del futuro.

«E’ il nuovo Inzaghi» ha detto Rino Gattuso, esaltando il suo centravanti. Mentalità da campione: «Stringo i denti, la caviglia mi fa ancora un po’ male ma cercherò di curarla al meglio. In coppia con Higuain? Io lo spero, ma questo deve deciderlo il mister. Io penso a farmi trovare pronto sia da titolare che dalla panchina». Patrick non è nemmeno al 100%, ha problemi alla caviglia ma si è allenato nel giorno libero per recuperare e per essere disponibile contro l’Olympiacos e, per fortuna del Milan e di Gattuso, il giocatore ha recuperato in tempo. Mancini lo ha studiato e quest’oggi lo convocherà in Nazionale per gli impegni contro Ucraina e Polonia. Inizia una nuova era per Patrick. Il classe ’98 fa sognare il Milan e l’Italia.