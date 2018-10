Cutrone meglio di Sheva e Messi: solo Pato, alla sua età, ha fatto meglio

L’attaccante del Milan, Patrick Cutrone, ha una incredibile media gol. Alla sua età ha fatto meglio di Sheva e Messi. Solo Pato fu superiore

Incredibile Patrick Cutrone! L’attaccante del Milan ha realizzato 3 gol in meno di 90 minuti giocati in stagione e ha una media realizzativa stagionale di 1 gol ogni 28 minuti! Numeri clamorosi per il giovane attaccante, classe ’98. Patrick studia da nuovo Inzaghi, lavora insieme a Gonzalo Higuain ma non vuole paragoni. Il giocatore però ha una media gol spaventosa per uno della sua età e ha numeri impressionanti se paragonato ad altri grandi campioni.

Cutrone ha fatto meglio di Shevchenko, Messi, Ibrahimovic, Henry, Del Piero, Cristiano Ronaldo, Drogba e Francesco Totti, giusto per citarne alcuni. All’età di 20 anni, questi grandi campioni, avevano una media gol inferiore a quella del rossonero. Solo un altro milanista ha fatto meglio di Cutrone: Alexandre Pato. Il brasiliano era considerato un vero e proprio astro nascente del calcio italiano e mondiale ma fu frenato dai tanti infortuni. Pato, a 20 anni, segnava un gol ogni 0,43 presenze (realizzò 21 gol in 48 presenze). Patrick ha una media di un gol ogni 0,4 presenze, ovvero quasi un gol ogni 2 presenze e mezzo (21 reti realizzati in 52 apparizioni). C. Ronaldo è quello che aveva il maggior numero di gettoni (ben 121 e 20 gol) ma tutti, da Shevchenko a Messi, passando per Totti e Del Piero, avevano una media sotto lo 0,373.