Gennaro Gattuso si ricorderà del Benevento perchè proprio contro i sanniti è iniziata la sua carriera da allenatore del Milan, ora incontrerà nuovamente i sanniti ma con una classifica diversa

Come dimenticare Benevento-Milan, l’esordio di Gattuso, il pareggio segnato dal portiere Brignoli ed il primo storico punto dei giallorossi in Serie A. La storia di Ringhio allenatore del Diavolo iniziò così, ma, fortunatamente per i rossoneri, è proseguita meglio. Non subito, perchè dopo quel 2-2 arrivarono altri due risultati negativi, ovvero le sconfitte contro Verona ed Atalanta. Dal pareggio, per 1-1, contro la Fiorentina poi il Milan ha messo insieme 11 risultati utili consecutivi.

Gattuso ha battuto sia Lazio che Roma, ha pareggiato contro l’Inter e fatto risalire un Milan in caduta libera sotto la gestione di Vincenzo Montella. La sconfitta, immeritata, subita per mano della Juventus ha, di fatto, frenato i rossoneri: reduci da 3 pareggi consecutivi contro Sassuolo, Napoli e Torino. Adesso, in Milan-Benevento, però è arrivato il momento di invertire il trend: da lì dove tutto è cominciato, il monito è che tutto ricominci. Il bilancio di Gattuso, nelle ultime 19 partite, resta positivissimo, visto che il suo Milan ha la terza media punti del campionato: la Juventus guida con 2.68, il Napoli segue a 2.26 e il Diavolo occupa la terza piazza, con 1.79 punti a partita.