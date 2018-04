Milan-Benevento: dal gol di Brignoli alla svolta. Gattuso cambia tutto: out Suso

Rino Gattuso ha cambiato il club rossonero in 4 mesi. Milan-Benevento: dal punto più basso alla svolta milanista

Benevento–Milan dello scorso dicembre ha segnato probabilmente il punto più basso della storia recente milanista. I rossoneri, avanti per 2-1 si sono fatti riprendere allo scadere dal gol di Brignoli, professione portiere. La rete del portiere ha fatto il giro del mondo ma Rino Gattuso, appena arrivato sulla panchina milanista dopo l’addio di Vincenzo Montella, ha iniziato proprio da Benevento la sua marcia. A 4 mesi di distanza il tecnico rossonero ha cambiato il Milan, ribaltando la situazione.

Ora il Milan è una squadra con una sua identità e, nonostante la stanchezza di alcuni uomini, i rossoneri hanno la terza media punti dopo Juventus e Napoli. «Siamo una squadra viva, basteranno 3-4 rinforzi» ha detto l’allenatore rossoneri ieri in conferenza (Leggi anche: Conferenza Stampa Gattuso pre-Milan Benevento). Il tecnico è pronto a una nuova rivoluzione in vista di Milan-Benevento, sfida in programma questa sera a San Siro. Rino dovrebbe puntare per la prima volta dal 1′ minuto sul 4-4-2 con due punte, togliendo dalla mischia Suso, apparso involuto e stanco nelle ultime settimane. L’allenatore rossonero dovrebbe optare per il 4-4-2 con Borini e Bonaventura sugli esterni e con Cutrone e André Silva in avanti. Out Calhanoglu per infortunio.