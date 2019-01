Dalbert, c’è il Marsiglia: via a una sola condizione

Dalbert, ieri titolare, può lasciare l’Inter a gennaio. Su di lui c’è il Marsiglia ma l’Inter pone le sue condizioni

L’Inter potrebbe cedere Dalbert. Il terzino sinistro, schierato titolare nella sfida di ieri tra Torino e Inter, ha un’offerta del Marsiglia. Secondo i media francesi però il club nerazzurro sarebbe disposto a cedere il suo laterale solo a una condizione: l’Inter vorrebbe cedere il brasiliano solo a titolo definitivo e non in prestito, formula quest’ultima chiesta dal club francese.

L’Olympique Marsiglia, dopo aver ingaggiato Mario Balotelli, vorrebbe ingaggiare anche il terzino sinistro nerazzurro ma l’Inter pone le sue condizioni. Pugno di ferro dei nerazzurri, come già accaduto nei confronti dell’Arsenal per Perisic: i giocatori possono partire ma solo alle condizioni poste dalla società. Trattativa in salita dunque tra Inter e Marsiglia che si guarda attorno e pensa a Nsoki del Psg come alternativa. Escluso dalla lista Champions, nella stagione in corso, Dalbert ha collezionato solo 7 presenze. Il giocatore vorrebbe giocare di più e potrebbe forzare la mano per tornare in Ligue 1 ma l’Inter non sembra disposta a fare sconti. Staremo a vedere.