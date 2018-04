Dalla Spagna, nuovi attacchi a Buffon: «Anche ora è colpa dell’arbitro?» – FOTO

Tomàs Roncero, giornalista di As, ha attaccato apertamente Gigi Buffon al termine del match scudetto perso dalla Juventus

In Spagna non hanno ancora digerito le velenose parole di Gigi Buffon al termine di Real Madrid-Juventus. Il capitano bianconero usò termini poco ortodossi per giustificare le decisioni di Oliver, arbitro del match. A quasi tre settimane dal 3-1 bianconero al Bernabeu, la Juventus cade sotto i colpi di Koulibaly, in una sconfitta che ha fatto il giro del mondo.

Direttamente dalla Spagna, dopo la sconfitta arrivano nuovi attacchi diretti precisamente a Gigi Buffon, capitano e portiere bianconero. Tomas Roncero, caporedattore del Diario As per la sezione dedicata al Real Madrid, attraverso il proprio account Twitter l’ha punzecchiato scrivendo: «Il Napoli vince a Torino all’ultimo secondo. Ora è a un punto dal primo posto e dallo Scudetto. Buffon, anche oggi la colpa è dell’arbitro? A Madrid aspettiamo ancora le tue scuse…»