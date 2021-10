Dalla Spagna: «Mbappe non rinnova col PSG. Andrà al Real Madrid». L’indiscrezione sul futuro del fuoriclasse francese

Kylian Mbappe non rinnoverà il proprio contratto (in scadenza a giugno 2022) con il Paris Saint-Germain e, al termine della stagione, firmerà per il Real Madrid da svincolato.

A riportare l’indiscrezione sul futuro del fuoriclasse francese è il quotidiano AS, che racconta della chiara volontà di Mbappe di cambiare maglia.