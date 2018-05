D’Ambrosio vuole la Champions: «Sul pezzo per Inter-Sassuolo»

Le parole di Danilo D’Ambrosio nel pre-partita di Inter-Sassuolo, gara valevole come anticipo della giornata numero 37 del campionato italiano di Serie A

L’Inter si gioca il tutto per tutto nel match interno in casa contro il Sassuolo. Alle ore 20.45, Inter-Sassuolo prenderà il via come secondo anticipo della giornata numero trentasette del campionato italiano di Serie A 2017/2018. Al Meazza di San Siro la formazione di Luciano Spalletti va a caccia di un unico risultato: la vittoria. Con i tre punti i nerazzurri avrebbero raggiunto l’obiettivo odierno, in modo da giocarsi il posto in Champions League nell’ultima partita di campionato nello ‘spareggio’ contro la Lazio.

Pochi minuti prima della sfida di campionato tra Inter e Sassuolo, il terzino dell’Inter, Danilo D’Ambrosio, ha parlato così ai microfoni di Premium Sport prima dell’impegno che attende i nerazzurri nella corsa alla Champions League: «Siamo pronti per questa partita, dobbiamo esserlo. Oggi c’è un solo risultato utile, la vittoria, che ci permette di giocarci la qualificazione in Champions League nell’ultima partita di campionato. Dobbiamo vincere, la Champions è il nostro obiettivo stagionale e faremo di tutto per poter raggiungerlo. Polemiche? Spalletti ci ha tenuto sul pezzo, come ha detto lui è irrispettoso parlare di goleada».