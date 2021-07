D'Ambrosio: «Rinnovo con l'Inter motivo d'orgoglio. Su Inzaghi...»

Danilo D’Ambrosio, intervistato da Inter TV, ha parlato della prossima stagione in nerazzurro: le sue dichiarazioni

Intervistato per Inter TV, il difensore nerazzurro fresco di nuovo contratto, Danilo D’Ambrosio, ha parlato della prossima stagione.

INZAGHI – «L’approccio è stato positivo, tutto lo staff è competente e voglioso di fare bella figura per onorare la storia interista. Sin dall’inizio siamo tutti sul pezzo».

RINNOVO – «Continuare a indossare questi colori è motivo di orgoglio. Sono ormai alla nona stagione con l’Inter ma ogni volta scendo in campo cercando di dare il massimo per dimostrare di meritarmi questa maglia. Se è arrivato il rinnovo penso di aver fatto qualcosa di buono e di essermelo meritato. Il passato però adesso non conta, vogliamo confermarci in campionato, lottare in Champions League e arrivare in fondo in Coppa Italia».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU INTERNEWS24