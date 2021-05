Verona, D’Amico: «Miglior stagione. Juric ha fatto sempre di più»

Tony D’Amico, direttore sportivo del Verona, ha parlato del futuro di Ivan Juric e della stagione della squadra gialloblu. Le sue parole

Tony D’Amico elogia Ivan Juric ai microfoni di DAZN. Le sue parole.

MIGLIOR STAGIONE – «Sì è la nostra miglior stagione; lo è indubbiamente. Ci sono state tante difficoltà e per merito suo e dello staff tecnico le abbiamo superate. Siamo partiti con tanti giocatori nuovi e due mesi in meno rispetto alle stagioni scorse per lavorare. Quindi ottenere questo risultato è un capolavoro».

JURIC – «Io e il mister parliamo tutti i giorni, si è estrapolata una frase da un concetto più articolato: il mister è l’artefice di questi due anni, poi noi ogni giorno valutiamo cosa è stato fatto bene e cosa meno per provare sempre a migliorarsi. Per ora al mister in questi due anni è stata chiesta la salvezza e invece siamo stati sempre dalla parte sinistra della classifica: siamo davvero contenti».