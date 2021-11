D’Amico: «La Juventus sul mercato proverà a coniugare entrate e uscite»

Andrea D’Amico ha parlato a juventusnews24 del mercato della Juventus

In esclusiva per juventusnews24, il procuratore Andrea D’Amico ha parlato del mercato della Juventus. Ecco le sue parole.

CALCIOMERCATO JUVE – «I movimenti in uscita saranno funzionali alle entrate. Cercheranno di coniugare al meglio queste due esigenze, in un mercato che sarà difficile per tutte le grandi a gennaio. Certamente i dirigenti della Juve sapranno cosa fare per completare la rosa di Allegri dove necessario».

VLAHOVIC – «Vlahovic è un centravanti giovane, bravo e interessante visto quello che sta dimostrando negli ultimi tempi alla Fiorentina. Sta confermando di valere il salto in una grande squadra. Per età e potenziale sicuramente sarebbe un investimento importante per tante squadre, Juve compresa. Però ha un contratto con la Fiorentina che scade nel 2023: quindi vedremo nei prossimi mesi quale sarà il suo futuro e quale decisione prenderanno il club viola e l’entourage del calciatore».