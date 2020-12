Dani Alves e il razzismo: «Servono punizioni severe, altrimenti non finirà mai»

Dani Alves ha parlato a cuore aperto della problematica del razzismo

Dani Alves, ex terzino di Barcellona e Juventus e attualmente al San Paolo, attraverso il suo profilo Instagram ha parlato a cuore aperto delle problematica del razzismo nel calcio e non solo.

«Ho pensato a come posizionarmi su ciò a cui assistiamo continuamente e sul modo in cui affrontiamo il razzismo. Ancora oggi siamo qui a discuterne e mi sembra un peccato dato che ci siamo evoluti in così tante cose anche banali ma non in quelle che avremmo dovuto imparare a migliorare. Su queste stiamo diventando stupidi. Finché non ci sarà una punizione severa per il razzismo, questo non finirà mai. Se questi episodi accadono nel nostro mondo figuriamoci nella vita quotidiana di migliaia di persone anche di classi sociali inferiori. Immagina quanto soffrono. Abbiamo urgente bisogno di migliorare il nostro mondo, la nostra umanità. Abbiamo urgente bisogno di evolverci come spirito».