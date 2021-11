Dani Alves: «Ho sempre voluto tornare al Barça. A Xavi ho detto che...»

Dani Alves ha rilasciato la prima intervista da giocatore del Barcellona ai microfoni di Barça Tv: le sue dichiarazioni

SOGNO – «Neanche nei miei migliori sogni avrei immaginato un ritorno. Stavo commentando con i miei amici. Molte persone dicono che la prima volta è indimenticabile ma la seconda lo sarà di più. Il primo è arrivato in modo diverso. Non sapevo nulla, sono venuto con l’aspettativa di come sarebbe andata a finire. Ora lo so, so come fare, so come sono le persone, come vive questa città, questo club. È diverso e con l’aspettativa stava scendendo e risalendo come un razzo. Sono consapevole. Sono partito per tornare. Ho fatto stagioni incredibili e non potevo tornare indietro. Quando sembrava che non potessi tornare indietro, eccomi qui».

RITORNO – «Sapevo che sarei tornato. So che posso contribuire e posso aggiungere a questa squadra. L’idea si stava trasformando. Tornerò, ma se impiegano troppo tempo a chiamarmi, tornerò come qualcosa dal club. Dopotutto, se si pensa a tutto quello che sappiamo sul calcio, uno finisce. Dopotutto, le persone che mi conoscono sanno del mio impegno, di cosa posso contribuire».

IL RITORNO E COME STA – «Vedranno quello che hanno visto la prima volta. L’anima e lo spirito sono la stessa cosa. Lo vedranno in modo diverso, più intelligente. Se hai visto una versione che ti è piaciuta, questa ti piacerà un po’ di più. Altrimenti continuo a fare lo stesso. Faccio molto di più di prima. Adesso sto più attento. La risposta è sul campo e quando mi vedranno sapranno cosa sto dicendo. Onorerò questa maglia come ho sempre fatto. Potrebbe essere la mia ultima maglietta. Ho detto che sarei venuta qui per dire addio a tutto. Voglio andare ai Mondiali del 2022 e voglio che accada qui. Come la prima volta. Tutto accade attraverso il Barça. Qui si vivono cose speciali. Dobbiamo godercelo perché succede così in fretta. Devi valorizzarlo. È molto difficile giocare e più tornare indietro. Torna da questa parte, mancano le parole. È brutale. Oggi sto realizzando qualcosa che mi ero ripromesso. La guerra e la lotta sono con me stesso. Ho vinto la guerra. L’ho promesso a me stesso e sono qui oggi».

XAVI – «Ho detto a Xavi che dovevo andare al Barça e lui mi ha detto che non ero ancora pronto. Lasciatemi dire una cosa, non sono qui per insegnare niente. Siamo qui per condividere le cose. Mi sono pentito di non aver continuato, ma non volevo vedere in cosa trasformassero il Barça. È molto speciale per me. Sapevo che le cose non stavano andando come volevano e le persone non stavano difendendo questo club come sapevo. Un anno prima mi avevano già lasciato senza contratto. C’è un essere al di sopra che dice che non è così. Quando ero senza contratto abbiamo vinto di nuovo il triplete. Siccome erano rimasti senza scelta, dovettero venire di nuovo da me. Ho detto “Va bene, resto, ma a una condizione decido quando partire. L’ho fatto e ho il diritto di uscire dalla porta principale”. Pensando sempre, uscirò per tornare quando se ne saranno andati. Sapeva che non appena avesse adempiuto al contratto non avrebbe rinnovato. Me ne vado prima che mi buttino fuori. Decido di partire e tornare. Ho lasciato con il sentimento che stavo per tornare. Sono andato via un anno e ho cercato di tornare indietro. Sono andato in un altro posto e ho cercato di tornare indietro. Avevo già dato il mio addio nella celebrazione della tripletta. Guarda, e alla fine sono tornato».