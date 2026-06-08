Daniele Franceschini, ct Under 17: «Abbiamo fatto 9 gol con 8 marcatori diversi»

Il ct campione d’Europa, Daniele Franceschini: «Grande lavoro di formazione. Le convocazioni di Baldini sono un grande stimolo»

Daniele Franceschini è un uomo felice perché da Ct della Nazionale Under 17 ha trionfato all’Europeo di categoria battendo il Belgio in finale ai rigori. La Gazzetta dello Sport ha racconto le sue parole.

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IL VALORE DEL GRUPPO «Il valore morale di questo gruppo è veramente alto, ci sono momenti in cui abbiamo sentito il carico emotivo oltre al valore di avversari fortissimi. Del resto, abbiamo battuto la Francia e la Spagna ai rigori, prima del Belgio. Ho sempre chiesto ai ragazzi di non avere paura di sbagliare, di rimanere propositivi. Siamo stati bravi a non perderci d’animo e a non perdere la concentrazione, regalandoci un’emozione unica».

LA RICETTA ITALIANA DELLE NAZIONALI GIOVANILI «Non sta a me individuarla, ma quello che facciamo col Club Italia è sotto gli occhi di tutti. Aggiungo che il lavoro fatto fuori dal campo nel formare questi ragazzi è fondamentale, l’allenamento invisibile, puntiamo a farli migliorare anche individualmente».

I GIOVANI CON BALDINI NELLA NAZIONALE MAGGIORE – «E’ stato innegabilmente un grande stimolo, alimentato anche da tanti messaggi arrivati in questi giorni da Coverciano. Sappiamo che hanno seguito la nostra semifinale e hanno fatto il tifo per noi. La maglia azzurra ha un peso, ma sentirsi parte di un’unica grande famiglia aiuta a sognare in grande. E’ giusto che lo facciano, provando a seguire la strada di ragazzi che sono adesso poco più grandi loro».

HANNO GIOCATO TUTTI «Ma non erano rotazioni predeterminate, sono state strategiche partita per partita. Abbiamo ottimizzato la gestione delle energie e cercato sempre l’assetto migliore a seconda degli avversari. Chi è rimasto fuori volta per volta può aver fatto il muso lungo per qualche istante, ma poi si è fatto trovare sempre pronto in un gruppo in cui

tutti vanno d’accordo. Ed è un grande punto di forza. Anche le gioie sono state condivise, visto

che abbiamo segnato 9 gol con 8 marcatori diversi».

COSA SERVE PER CRESCERE ANCORA «Avrebbero bisogno di giocare con un minutaggio maggiore, anche sotto età, in campionati più stressanti. Nel senso migliore del termine. Penso alla Primavera o dove possibile all’impiego nelle formazioni U23, che gli farebbe molto bene. A volte i nostri avversari sono più formati da questo punto di vista, si testano prima contro i più

grandi in tornei più competitivi».