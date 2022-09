Ai microfoni di Mola, Danilo ha commentato la vittoria del Brasile e analizzato il momento della Juventus

Dopo la convincente vittoria per 5-1 contro la Tunisia, il difensore della Juventus Danilo si è presentato ai microfoni di Mola per commentare sia la prestazione della Seleçao sia il momento della Juventus. Le sue dichiarazioni:

“Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale. Il Brasile non può avere altri obiettivi. Juve? Sì ci sono un po’ di difficoltà, ma noi sappiamo che abbiamo tutto quello che ci serve per vincere e per tornare nei primi posti. Questa è la nostra mentalità e il nostro obiettivo. Noi vogliamo farlo da domani in poi, la nostra testa è su questo”.

