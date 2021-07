Danimarca, Norgaard: «Faremo tacere i tifosi dell’Inghilterra»

Christian Norgaard, calciatore della Danimarca, ha parlato alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro l’Inghilterra

«Wembley non è intimidatorio. È unico e fantastico. Avremo un’esperienza incredibile, ma non siamo lì solo per quello. Vogliamo ottenere un risultato positivo. Sarà un ambiente ostile, ma questo potrebbe anche motivarci. Avremo 60mila persone contro di noi e faremo tutto il possibile per farli tacere».