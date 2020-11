Danimarca-Svezia senza calciatori della Premier League: il motivo

L’amichevole tra Danimarca e Svezia si giocherà senza calciatori della Premier League. Ecco spiegato il motivo

Danimarca-Svezia si giocherà senza calciatori della Premier League. Lo comunica l’ANSA che riprende le parole della Federcalcio danese: «Abbiamo sette giocatori che devono rimanere in Inghilterra e ne abbiamo convocati altri nove per la partita contro la Svezia».

Saranno assenti per la Danimarca: Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Loessl (Everton), Andreas Christensen (Chelsea), Jannik Vestergaard (Southampton), Henrik Dalsgaard (Brentford), Mathias Jensen (Brentford) e Pierre-Emile Hoejbjerg (Tottenhamn). Per la Svezia Victor Lindeloef (Manchester United), Robin Olsen (Everton), Emil Krafth (Newcastle), Ken Sema (Watford) e Filip Helander, che gioca per i Glasgow Rangers.