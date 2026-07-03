Daspo di due anni per Vincenzo Polito dopo la rissa in Palermo Catanzaro

Vincenzo Polito, figlio di Ciro, è stato fermato da un Daspo di due anni dopo la rissa in Palermo Catanzaro. La ricostruzione della vicenda

Si chiude nel peggiore dei modi la vicenda extra-calcistica legata alle forti tensioni della scorsa post-season del campionato cadetto. È ufficialmente arrivata la decisione per Vincenzo Polito, figlio di Ciro Polito, attuale direttore sportivo del Catanzaro. Il giovane è stato colpito da un severo provvedimento di Daspo della durata di due anni, una sanzione drastica che configurerà una prolungata assenza forzata dagli spalti per le prossime annate calcistiche.

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La dinamica degli scontri allo stadio Renzo Barbera

I fatti che hanno portato a questa dura decisione delle autorità risalgono allo scorso mese di giugno, in occasione del match tra Palermo e Catanzaro, valido per il ritorno della semifinale dei playoff di Serie B. La partita, decisiva per determinare l’accesso alla finalissima e alimentare il sogno della promozione in massima serie, aveva surriscaldato gli animi non solo sul rettangolo verde, ma purtroppo anche nei settori alti dell’impianto sportivo siciliano.

In seguito alla rissa degenerata in tribuna, Vincenzo Polito ha perso il controllo in seguito a qualche parola di troppo proferita nei suoi confronti da alcuni spettatori locali. Il giovane ha reagito con estrema durezza alle provocazioni verbali, avventandosi fisicamente su una parte dei tifosi palermitani posizionati a poca distanza da lui.

L’aggressione reciproca e l’intervento degli steward

La ricostruzione complessiva dell’episodio, tuttavia, evidenzia come la situazione sia stata caratterizzata da forti violenze reciproche. All’interno del fascicolo d’indagine va infatti ricordato che lo stesso Polito, nella concitazione di quei minuti di totale follia, venne aggredito da vari tifosi rosanero presenti all’interno dello stesso settore. Soltanto il tempestivo e provvidenziale intervento degli steward e del personale addetto alla sicurezza dello stadio ha evitato che la situazione potesse avere conseguenze ancora più gravi, riuscendo a contenere i facinorosi e a riportare la calma prima che la situazione precipitasse definitivamente.

Due stagioni lontano dagli stadi: la decisione delle autorità

Nonostante la provocazione iniziale e la successiva aggressione subita da parte della tifoseria locale, l’autorità di pubblica sicurezza ha optato per la linea della totale intransigenza. Vincenzo Polito è stato sanzionato con effetto immediato: il provvedimento di Daspo gli impedirà di assistere alle gare dal vivo all’interno di qualsiasi impianto sportivo sul territorio nazionale. La misura restrittiva lo costringerà a rimanere lontano dai campi di gioco per le prossime due stagioni, segnando una pesante batosta e portando inevitabile amarezza anche attorno all’ambiente societario del club calabrese.