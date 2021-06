«D’Aversa in vantaggio per la panchina della Sampdoria». L’indiscrezione

Luca Marchetti ha commentato il momento della Sampdoria, ancora alla ricerca dell’allenatore. Le sue dichiarazioni su Giampaolo e D’Aversa

Il giornalista Luca Marchetti ha fatto il punto attorno al nome del prossimo allenatore della Sampdoria. Massimo Ferrero tra Marco Giampaolo e Roberto D’Aversa. Le sue dichiarazioni a Sky Sport 24.

«Oggi giornata importante per la panchina della Samp. Il presidente Ferrero potrebbe sciogliere proprio oggi le riserve sull’ormai lunghissimo testa a testa tra Giampaolo e l’ex Parma. Ad oggi, come ieri, ti dico che è leggermente in vantaggio D’Aversa, rispetto a quello che poteva essere due giorni fa. Le oscillazioni, però, sono continue».