D’Aversa: «Stagione impossibile da analizzare visto tutto quello che sta accadendo»

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni ufficiali del club alla vigilia del match contro il Sassuolo.

SASSUOLO – «Giocheremo contro una squadra in salute anche se arriva dalla sconfitta contro la Juventus, un risultato che non meritava per ciò che si è visto in campo. Affrontiamo questa gara con 21 giocatori convocati tra cui 3 portieri e 5 calciatori della Primavera: le difficoltà sono evidenti però bisogna andare in campo con orgoglio. In passato le situazioni deficitarie ci hanno portato a tirare fuori il meglio di noi e mi auguro che questo possa accadere anche domani. Il bello del calcio è che quando si scende in campo si ha la voglia di misurarsi con un avversario magari migliore di noi, si ha la voglia di poter vincere una partita, vittoria che non arriva da tanto tempo».

INFORTUNATI – «Penso che questa stagione sia impossibile da analizzare visto tutto quello che sta accadendo. Bisogna guardare alla gara di domani, un impegno difficile contro una squadra che è migliorata rispetto all’anno scorso in entrambe le fasi, offensiva e difensiva. Stanno portando avanti un lavoro da molti anni e stanno ancora lottando per un obiettivo, un posto in Europa. Non sarà una partita semplice ma si scende sempre in campo partendo da 0-0 e sempre 11 contro 11. La classifica in questo momento ci vede ultimi, chi scenderà in campo dovrà farlo per evitare questo: ce lo impone la nostra dignità».