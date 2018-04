A Torino in campo per sport e legalità: ci sarà anche Ciro Ferrara

Day Camp Sport e Legalità: a Torino, il 10 maggio, parleremo di giustizia ed attività sportiva nel nome del magistrato Bruno Caccia. Tra gli altri presenti pure Ciro Ferrara e Marco Ferrante

Segnatevi la data: giovedì 10 maggio 2018. Un’intera giornata dedicata allo sport e – soprattutto – alla legalità. Vi aspettiamo a Torino per discutere e divertirci in un’occasione molto importante: l’anniversario della morte di Bruno Caccia, magistrato paladino della lotta alla criminalità organizzata, ucciso trentacinque anni fa circa. A lui è dedicato infatti Day Camp Sport e Legalità che Expedia Lab 4.0, il progetto dell’IIS Primo Levi di Torino finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e rivolto ai licei con indirizzo sportivo per aiutare i ragazzi ad avvicinarsi al mondo dell’imprenditoria e della tecnologia (sempre in ambito sportivo), ha ideato quale iniziativa concreta per l’educazione al rispetto della legge e dei principi comuni di giustizia e convivenza. A supporto del progetto l’Associazione Onlus Sentieri della Legalità, l’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, la Rete Regionale dei Licei Sportivi (LISS) del Piemonte e la UISP di Torino. Non potevamo poi ovviamente mancare nemmeno noi di Calcionews24 in qualità di organizzatori e media partner di una giornata all’insegna della riflessione.

Ricapitolando allora, cosa succederà il 10 maggio?

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00 i ragazzi dei LISS piemontesi parteciperanno a vari tornei di calcio ed avranno modo di incontrare Pino Masciari , imprenditore calabrese e testimone di giustizia, e Paola Caccia , figlia di Bruno, presso il Circolo Sportivo CH4 di Via Trofarello 10 , a Torino. Si parlerà di tantissime cose.

Dalle ore 18.30 in poi quadrangolare di calci a otto presso l'ASD Cenisia a cui parteciperanno gli studenti dei LISS, alcuni ex calciatori di Serie A, magistrati, giornalisti, avvocati dello sport e rappresentanti delle forze dell'ordine. Saranno inoltre presenti all'evento Ciro Ferrara, Silvano Benedetti, Riccardo Scirea, Marco Ferrante, oltre agli ex arbitri pro Roberto Rosetti e Alfredo Trentalange…

La partita è sarà realizzata grazie al contributo di FIGC, Lega di Serie A, AIC, Adise e CONI Piemonte col gradito patrocinio della Città di Torino. Noi ci saremo, e voi?