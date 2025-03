De Bruyne, il futuro è in MLS? San Diego ci prova, ma ci sono delle difficoltà, le ultime

De Bruyne, il suo futuro è sempre più lontano dal Manchester City e verso gli Stati Uniti: ci prova San Diego, le ultime

Il San Diego FC, nuova franchigia della MLS, ha mostrato interesse per Kevin De Bruyne, ma il trasferimento del belga appare complicato per questioni economiche. Il direttore sportivo del club, Tyler Heaps, ha confermato di aver avuto conversazioni con l’agente del centrocampista del Manchester City, ma ha ammesso che i costi dell’operazione sono al momento fuori budget.

De Bruyne, attualmente in scadenza di contratto nel 2025, non ha ancora deciso il suo futuro. Su di lui ci sono anche offerte dall’Arabia Saudita e da altri club della MLS. Per ora, il giocatore è concentrato sugli impegni con la Nazionale belga, che domenica affronterà l’Ucraina nei play-off di Nations League. Di seguito le parole del ds della squadra Californiana al Sun.

VOCI DI MERCATO – «Questi rumors, non so da dove vengano. Ho parlato con il suo agente, che ha molti giocatori ovviamente. Ogni volta che vedo queste notizie, gli chiedo: “Sei tu che stai facendo circolare queste cose?”».

LEGAME DI DE BRUYNE CON SAN DIEGO – «È un calciatore fantastico e ama questa zona. Viene qui in vacanza ogni anno, ma non so davvero da dove nascano queste voci».

DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO – «Ho avuto conversazioni con lui, ma vi dico una cosa: il suo stipendio al momento non rientra nel nostro budget rispetto alle sue aspettative».