De Bruyne Napoli, il rientro cambia tutto: il belga è la chiave della corsa azzurra. L’ex Manchester City ora insegue un nuovo traguardo

Il Napoli sta vivendo una fase molto positiva della stagione e una parte importante di questa crescita coincide con il rientro di Kevin De Bruyne. Come evidenzia il Corriere dello Sport, la squadra di Antonio Conte ha ritrovato continuità proprio nel momento in cui il centrocampista belga è tornato stabilmente a disposizione. I dati richiamati dal quotidiano raccontano un impatto evidente: con De Bruyne in campo il Napoli alza in maniera sensibile il proprio rendimento complessivo, soprattutto nella capacità di creare gioco, trovare soluzioni tra le linee e sbloccare partite complicate.

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De Bruyne Napoli, qualità e imprevedibilità al centro del gioco di Conte

Il punto centrale non è solo statistico, ma anche tecnico. Conte ha trovato nel belga il giocatore ideale per dare qualità e imprevedibilità agli ultimi trenta metri, consolidando un sistema in cui il numero 10 può agire vicino alla porta e dialogare con gli altri riferimenti offensivi. Il suo rientro, dopo lo stop iniziato a ottobre e chiuso a marzo, ha rimesso al centro del progetto un calciatore capace di cambiare ritmo alla manovra e di rendere più incisiva tutta la squadra. Anche il ct del Belgio Rudi Garcia, nelle scorse settimane, aveva sottolineato l’energia mostrata da De Bruyne nei suoi primi minuti con il Napoli dopo il recupero.

De Bruyne Napoli, a un passo da un traguardo personale storico

C’è poi un altro elemento che rende questo momento ancora più significativo: il traguardo personale. Sempre secondo il Corriere dello Sport, De Bruyne è fermo a 99 gol nei cinque principali campionati europei, a una sola rete da quota 100. La distribuzione dei suoi gol riportata dal quotidiano lo colloca tra i centrocampisti più prolifici dell’era moderna, con reti segnate in Bundesliga, Premier League e ora anche in Serie A. Per il Napoli, quindi, il ritorno di De Bruyne vale molto più di una semplice opzione in più. È un fattore tecnico, tattico e anche simbolico. Se gli azzurri vogliono continuare a inseguire i propri obiettivi fino in fondo, il loro equilibrio passerà ancora dalle giocate, dalla visione e dalla leadership del campione belga.